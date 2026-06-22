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22 июня, 19:19

Полное ощущение дежавю: Захарова сравнила политику ЕС с идеологией нацистов

Захарова: Русофобия в Европе превзошла времена Третьего рейха

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодняшнее руководство Европы по уровню русофобии обошло нацистскую Германию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Евросоюз открыто провозгласил начало подготовки к войне. Целью объявлено нанесение России «стратегического поражения».

По словам Захаровой, у нашей страны сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны. Она обратила внимание на внешние признаки происходящего.

Отдельно представитель министерства упомянула киевский режим. По её словам, украинские воинские формирования уже адаптировали нацистскую символику.

«Все внешние признаки налицо и полное ощущение дежавю», — подчеркнула Захарова в докладе к научно-практической конференции «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы».

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В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Эта дата напоминает о трагическом начале Великой Отечественной войны, унёсшей жизни около 27 миллионов советских граждан.

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Никита Никонов
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