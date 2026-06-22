Германия продолжает выплачивать социальные пособия бывшим военнослужащим нацистской Германии и иностранным пособникам гитлеровского режима. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала подход Берлина к компенсациям жителям блокадного Ленинграда. По её словам, немецкая сторона не распространяет соответствующие меры поддержки на всех переживших блокаду и участников обороны города. Захарова отметила, что право на выплаты Германия признаёт лишь за блокадниками еврейского происхождения, относя их к жертвам холокоста. Такой порядок, по мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, фактически разделяет людей по национальному признаку.

«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее в Германии заявили, что руководство западных стран копирует методы Третьего рейха против России. По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, цель прежняя — уничтожение нашей стран. Однако, подчеркнул политик, планы Запада обречены на провал.