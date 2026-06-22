Руководство западных стран копирует подходы Третьего рейха в стремлении уничтожить Россию. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, пишет РИА «Новости».

«Цель та же самая — уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», — подчеркнул Нимайер.

По оценке политика, власти стран НАТО преследуют цели, похожие на те, которые ставили перед собой руководители Третьего рейха в 1930-е годы. Он привёл в пример заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости готовиться к войне.

По его словам, отдельные формулировки главы Минобороны ФРГ похожи на высказывания министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Нимайер заявил, что такая политика не принесёт Западу желаемого результата. Он считает, что попытки давления на Россию завершатся провалом.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции заявил, что Москве не впервые противостоять объединённым силам Европы. Он напомнил, что во времена Наполеона против России выступала не только Франция, а при Гитлере — не только Германия.