В Красноярске несовершеннолетней вынесли приговор за подготовку атаки на школу
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Несовершеннолетнюю жительницу Красноярского края приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за подготовку вооружённого нападения на одно из учебных учреждений. Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд.
По данным следствия, в феврале подросток планировала осуществить атаку и массовую расправу над людьми в одной из школ Красноярска. Для реализации замысла фигурантка приобрела необходимую экипировку. Она посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила базовые навыки обращения с оружием, а также разработала подробный план передвижения по зданию и составила «манифест» с описанием своих намерений.
Самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы девочке обещал предоставить некий пособник, с которым она вела переписку в одном из мессенджеров. Благодаря вмешательству правоохранителей преступные планы не были реализованы.
Девушка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.