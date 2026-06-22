В Красноярске несовершеннолетней вынесли приговор за подготовку атаки на школу

По данным следствия, в феврале подросток планировала осуществить атаку и массовую расправу над людьми в одной из школ Красноярска. Для реализации замысла фигурантка приобрела необходимую экипировку. Она посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила базовые навыки обращения с оружием, а также разработала подробный план передвижения по зданию и составила «манифест» с описанием своих намерений.