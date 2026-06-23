Молодой турист прыгнул в воду и остался навсегда парализован

27-летний турист из Великобритании остался парализован после прыжка в воду на испанском курорте. Об этом сообщило издание Daily Star. Инцидент произошёл на пляже Кало-дес-Моро на острове Мальорка.

Арди Баллиу прилетел на отдых в Испанию и через несколько дней отправился купаться с другом на пляж. Мужчина прыгнул в воду головой вперёд и не вынырнул на поверхность. Друг британца немедленно позвал отдыхающих на помощь. Очевидцы вытащили пострадавшего из воды, и он сообщил им, что не чувствует ног.

Прибывшие на место медики госпитализировали Баллиу на вертолёте. Врачи подключили пациента к аппарату жизнеобеспечения, поскольку он не может дышать самостоятельно. Специалисты поставили тяжёлый диагноз и предупредили родственников о высоком риске полной парализации

«В настоящее время он находится в критическом состоянии, подключен к аппарату жизнеобеспечения, так как не может дышать самостоятельно. Нам сказали, что он никогда больше не сможет ходить и с высокой вероятностью будет полностью парализован», — объяснила в социальных сетях родственница мужчины Ингрид Кача.

По её словам, пострадавший всё ещё находится без сознания, врачи продолжают терапию.