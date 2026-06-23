Настоящая звезда: В Совфеде призвали присвоить Юрию Шатунову звание народный артист России посмертно

В день памяти Юрия Шатунова, который ушёл из жизни в 2022 году, сенатор Айрат Гибатдинов призвал присвоить знаменитому солисту «Ласкового мая» звание народного артиста России посмертно. Об этом стало известно Life.ru. По словам парламентария, певец был обделён официальными наградами при жизни, и эту несправедливость пора исправить.

Юрий Шатунов был и, несмотря на свою преждевременную кончину, остаётся культовым артистом. Настоящей звездой, когда не надо объяснять, кто этот человек, достаточно назвать имя. Он уже народный по факту. Не только потому, что пел простые, добрые и хорошие песни — и делал это с душой Айрат Гибатдинов сенатор

Сенатор напомнил о феномене простого оренбургского парня, чья биография стала воплощением мечты. По его мнению, несмотря на колоссальный вклад в культуру, Шатунов так и не дождался признания от государства. Хотя его песни до сих пор знают наизусть и слушают в моменты радости и грусти миллионы людей.

Особый акцент Гибатдинов сделал на человеческих качествах артиста. Он упомянул регулярные выступления Шатунова на благотворительных концертах и поддержку начинающих музыкантов. Парламентарий назвал это примером бескорыстного служения творчеству, а не просто погоней за славой.

Сенатор выступает с подобной инициативой второй год подряд. Он сетует на систему, при которой почетные звания порой достаются тем, кто известен лишь узкому кругу лиц, а настоящие кумиры остаются без титулов. Гибатдинов предложил официально закрепить возможность награждать артистов посмертно.

Член Совфеда готовит соответствующее обращение, чтобы на нормативном уровне зафиксировать право присваивать звания заслуженного и народного артиста тем, кого награда обошла стороной при жизни, несмотря на все заслуги.

Юрий Шатунов (1973–2022) — советский и российский певец, легенда поп-музыки, бессменный солист культовой группы «Ласковый май», чей голос стал символом эпохи 1980-х и 1990-х. Воспитанник детского дома в Оренбургской области, он обрёл всесоюзную славу подростком после выхода хитов «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», которые разошлись миллионными тиражами и породили невиданный прежде феномен подростковой любви. После распада группы и долгих судебных тяжб с продюсером Андреем Разиным за права на репертуар, Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра и продолжал сольную карьеру, выпуская альбомы и гастролируя, сохраняя преданность многомиллионной армии поклонников. Он скоропостижно скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет, оставив после себя неугасающую память и вечную музыку, на которой выросло несколько поколений.