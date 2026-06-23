Исполины дальней авиации РФ выполнили 16-часовой полёт над Баренцевым и Норвежскими морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Детали миссии раскрыли в Министерстве обороны РФ.

Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Арктикой. Видео © Минобороны РФ

Воздушное патрулирование длилось около 16 часов. За это время экипажи отработали дозаправку топливом прямо в воздухе. Истребительное сопровождение тяжёлых машин на протяжении всего маршрута обеспечивали самолеты МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС).

На отдельных этапах за российскими бортами наблюдали истребители иностранных государств. Экипажи дальней авиации совершают подобные полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей на регулярной основе.

В военном ведомстве подчеркнули, что все действия выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-160 («Белый лебедь», по кодификации НАТО — Blackjack) — советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в КБ Туполева в 1970-х годах. Это самый крупный и самый тяжёлый боевой сверхзвуковой самолёт в истории военной авиации, а также самый быстрый бомбардировщик в мире, способный развивать скорость свыше 2 Махов. Предназначен для поражения важнейших целей в глубоком тылу противника крылатыми ракетами и авиабомбами. На вооружение был принят в 1987 году, его производство возобновлено в глубоко модернизированной версии Ту-160М, что делает его ключевым элементом воздушной компоненты стратегической ядерной триады России.