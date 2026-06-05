Путин заявил о готовности России поставлять Индии Су-57

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поставлять Индии истребители Су-57. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, Индия традиционно закупает российские самолёты и вертолёты, а индийские пилоты довольны этой техникой. Путин назвал Су-57 современной и эффективной машиной, возможно, самой передовой в мире на данный момент.

Российский лидер отметил, что Москва раньше предлагала Нью-Дели совместно начать работу по этому направлению, но тогда проект не сложился, и Россия создала самолёт самостоятельно. Теперь, подчеркнул Путин, РФ готова поставлять эту машину индийской стороне.

Глава государства добавил, что речь идёт в том числе о версии, где летают два пилота. Такой самолёт, по словам президента, может использоваться и как командный пункт. Путин также заявил, что Россия активно работает с Индией не только по авиационной технике, но и по морскому направлению — включая подводные лодки и надводные корабли.

Ранее Life.ru писал, что российские Су-57 и беспилотники «Ланцет» могут начать выпускать в Индии. Глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что индийская сторона проявляет большой интерес к российским дронам, прежде всего к «Ланцетам», и готова рассматривать их производство на своей территории. По его словам, стороны уже обсуждают возможность локализации выпуска на индийских предприятиях. Кроме того, Москва предлагала Нью-Дели производить в Индии истребители пятого поколения Су-57.