МОК лишил медали ОИ-2012 бегунью Гулиеву, сменившую гражданство на турецкое

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета утвердил перераспределение наград в женском беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Причиной стало допинговое нарушение Екатерины Гулиевой, которая на момент соревнований выступала за Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на турецкое. Серебряная медаль, завоёванная легкоатлеткой, аннулирована. Её награда переходит к кенийской бегунье Памеле Джелимо, а бронзовая — к американке Алисии Монтано.

Спортсменка подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в мае 2024 года, но безуспешно. Основанием для дисквалификации послужили данные Московской антидопинговой лаборатории. Отстранение Гулиевой действовало до конца марта 2026 года. Помимо олимпийской награды, были аннулированы все её результаты, показанные с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года.

В 2019 году легкоатлетка вышла замуж за азербайджанского бегуна Рамиля Гулиева, выступающего за Турцию, и два года спустя получила право представлять эту страну. В её активе — золотая медаль Средиземноморских игр на дистанции 800 метров.