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Регион
22 июня, 21:57

В постпредстве РФ при ООН назвали цель удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Евстигнеева: Киев ударом по автобусу под Брянском пытался втянуть РБ в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар украинского беспилотника по автобусу в Брянской области мог быть рассчитан на вовлечение Белоруссии в конфликт на Украине. Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.

«Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик», — заявила Евстигнеева.

Дипломат добавила, что цель этого преступления — втянуть Минск в конфликт.

Дети, пострадавшие при ударе ВСУ под Брянском, уже чувствуют себя нормально
Дети, пострадавшие при ударе ВСУ под Брянском, уже чувствуют себя нормально

Напомним, 17 июня на трассе А-240 в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского города Речица, следовавший на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождающая, а также пострадали несколько детей и взрослых. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как целенаправленный удар ВСУ по гражданскому транспорту, возбудив уголовное дело по статье о террористическом акте. В МИД РФ заявили, что атака является грубым нарушением международного гуманитарного права и требует жесткой реакции международного сообщества.

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Тимур Хингеев
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