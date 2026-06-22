Дети, пострадавшие при ударе ВСУ под Брянском, уже чувствуют себя нормально

Все дети, раненные при ударе украинского беспилотника по автобусу белорусской футбольной команды под Брянском, сейчас в удовлетворительном состоянии. Об этом заявили в Минздраве Белоруссии.

Согласно информации от представителей ведомства, на данный момент вся детская группа пациентов, в том числе прооперированный 19 июня ребёнок, получает необходимую помощь в стенах РНПЦ. Врачи отмечают, что их здоровью ничего не угрожает, а показатели жизненных функций находятся в норме. Состояние же единственного взрослого пациента медики характеризуют как устойчивое и неизменное на протяжении последнего времени.

В Минздраве добавили, что план дальнейшего лечения уже утверждён, а врачи продолжают плановую работу. Ситуацию ведомство держит под контролем.

А ранее директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский рассказал, что пострадавшие дети идут на поправку. По его словам, первые дни были особенно тяжёлыми: специалисты выезжали в Россию и забирали детей оттуда, почти не спали. Четверым ребятам провели операции по удалению осколков, сейчас они лежат в палате вместе с родителями. Напомним, что 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с юными спортсменами и танцорами из Белоруссии. Дети направлялись в Геленджик на отдыз. Выжить удалось не всем: одна из взрослых сопровождающих погибла на месте. В больнице оказались восемь пострадавших, причём шестерым из них ещё нет 18 лет.