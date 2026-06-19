Белорусские следователи осмотрели атакованный ВСУ под Брянском автобус с детьми

Следственная группа из Белоруссии прибыла в Россию для работы по делу об атаке беспилотника на пассажирский автобус. Специалисты осмотрели повреждённое транспортное средство, перевозившее детей, сообщил СК республики.

Следственные действия на месте трагедии. Видео © Telegram / СК Белоруссии

«Следователи главного следственного управления совместно с коллегами из России посетили место атаки, а также площадку, где хранится повреждённое транспортное средство», — говорится в официальном сообщении. Ведомство также опубликовало видео совместной работы.

Белорусская сторона изучила материалы уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России. Кроме того, следователи ознакомились с обнаруженными на месте происшествия фрагментами дрона.