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Регион
19 июня, 12:35

Белорусские следователи осмотрели атакованный ВСУ под Брянском автобус с детьми

Обложка © Telegram / СК Белоруссии

Обложка © Telegram / СК Белоруссии

Следственная группа из Белоруссии прибыла в Россию для работы по делу об атаке беспилотника на пассажирский автобус. Специалисты осмотрели повреждённое транспортное средство, перевозившее детей, сообщил СК республики.

Следственные действия на месте трагедии. Видео © Telegram / СК Белоруссии

«Следователи главного следственного управления совместно с коллегами из России посетили место атаки, а также площадку, где хранится повреждённое транспортное средство», — говорится в официальном сообщении. Ведомство также опубликовало видео совместной работы.

Белорусская сторона изучила материалы уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России. Кроме того, следователи ознакомились с обнаруженными на месте происшествия фрагментами дрона.

Смеялись над мультиками, а через секунду — взрыв: Пассажирка описала атаку на детский автобус под Брянском
Смеялись над мультиками, а через секунду — взрыв: Пассажирка описала атаку на детский автобус под Брянском

Напомним, 17 июня в Брянской области украинский дрон ударил по автобусу с воспитанниками спортшколы и танцевальной студии из белорусской Речицы, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая, ещё восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения разной степени тяжести.

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Юрий Лысенко
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