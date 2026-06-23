Минералы, органика и комплекс: Эколог рассказал, чем подкормить июньскую клубнику

Окончание сбора первого урожая клубники для многих садоводов становится сигналом к завершению активных работ на грядках. Однако именно этот период является определяющим для будущего плодоношения, ведь именно сейчас закладываются цветочные почки. Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов в беседе с Life.ru подробно объяснил, почему подкормка после сбора ягод критически важна и какие удобрения лучше использовать.

Подкормка клубники после сбора первого урожая — это ключевой агротехнический приём, который напрямую влияет на закладку цветочных почек и, следовательно, на урожай будущего года. В этот момент растение истощено плодоношением и ему нужны силы для восстановления Максим Ларионов профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

По словам эксперта, подкормку нужно проводить сразу же после сбора последних ягод, не откладывая. В этот момент растение находится в фазе истощения и переключается на активное восстановление, рост листьев и усов. Именно в это время ему требуется мощная поддержка, чтобы заложить основу для будущего урожая. В этот период клубнике нужны не азотные удобрения, стимулирующие зелёную массу, а фосфор и калий. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и закладку цветочных почек, а калий повышает иммунитет, зимостойкость и улучшает вкусовые качества будущих ягод.

Существует несколько вариантов подкормок, и садовод может выбрать между органическими, минеральными и комплексными составами. Среди органических особенно эффективны настой коровяка (1 часть на 8–10 частей воды) или куриного помёта (в пропорции 1:20), которые настаиваются несколько дней и вносятся под корень после предварительного полива. В готовый раствор можно добавить стакан древесной золы для обогащения калием. Сама зола, рассыпанная сухой под кустами (стакан на квадратный метр) или в виде раствора, также является отличным калийно-фосфорным удобрением.

Для тех, кто предпочитает быстрый результат, профессор рекомендует минеральные удобрения. Монофосфат калия, разведённый по инструкции (обычно 10–15 граммов на 10 литров воды), считается одним из лучших вариантов. Также можно использовать смесь суперфосфата и сульфата калия: 30 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов сульфата калия на квадратный метр.

В садовых центрах продаются готовые комплексные комплексы для клубники или осенние удобрения с оптимальным соотношением фосфора и калия и минимальным содержанием азота — их следует применять строго по инструкции.

Ларионов подчеркнул несколько важных правил. Удобрения вносятся только по влажной почве — сначала грядку поливают чистой водой, а затем дают подкормку, чтобы избежать химического ожога корней. «Удалите усы. Если вы не планируете размножать клубнику, сразу после сбора урожая удалите все усы. Они отнимают у материнского куста много сил, которые сейчас должны идти на восстановление», — подчеркнул Ларионов.

Также необходимо провести санитарную чистку, удалив старые, больные и повреждённые листья, чтобы снизить риск развития болезней. Резюмируя, эксперт напомнил, что главная задача после сбора первой клубники — поддержать растение фосфорно-калийной подкормкой, чтобы оно заложило прочную основу для обильного плодоношения в следующем сезоне.

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