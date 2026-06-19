Косметические процедуры в саду: Эколог рассказал, можно ли обрезать кустарники в июне

Летний уход за садом требует осторожности. Какие манипуляции с кустарниками допустимы в июне, а какие лучше перенести на весну или осень, рассказал Life.ru профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

По словам эксперта, в июне допустима лёгкая санитарная и корректирующая обрезка. Она помогает поддерживать здоровье кустарников и их аккуратный внешний вид.

Вы можете без опасений вырезать сломанные или больные ветви, слабые и тонкие побеги, которые загущают куст, а также ветви, выбивающиеся из общей формы, если речь идёт о живой изгороди. Максим Ларионов Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Специалист рекомендует делать срезы только чистым и острым секатором, удаляя ветви до здоровой ткани или до самого основания. После каждого среза, особенно при работе с больными ветвями, необходимо дезинфицировать инструмент спиртом или раствором марганцовки, чтобы не перенести инфекцию на здоровые растения.

Эксперт выделил два вида обрезки, от которых в июне лучше отказаться. Во-первых, не стоит проводить омолаживающую обрезку и вырезать старые ветви «под корень» для стимуляции нового роста. Такую процедуру проводят ранней весной до распускания почек либо поздней осенью.

Во-вторых, не рекомендуется сильно укорачивать молодые побеги. Именно на их концах закладываются цветочные почки, которые впоследствии превратятся в ягоды. Слишком активная обрезка может оставить садовода без части урожая.

Таким образом, июньская обрезка — это скорее косметическая процедура. Она направлена на поддержание здоровья кустарника и его аккуратного внешнего вида, но не должна становиться серьёзным стрессом для растения.

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