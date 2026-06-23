Катер с тремя рыбаками перевернулся у берегов Камчатки

В Авачинском заливе у берегов Камчатки перевернулся катер с тремя рыбаками на борту. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Информация о происшествии поступила в службу «112» утром 23 июня по местному времени.

Спасатели выдвинулись на поиск троих рыбаков, которые перевернулись на катере у берегов Камчатки. Видео © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Трое мужчин вышли на рыбалку в Авачинский залив. Через некоторое время один из них связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Он также предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск результатов не дал, и женщина обратилась в экстренные службы.

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. У спасателей есть всё необходимое для оказания помощи. К поискам также подключили буксир «Капитан Мишин» Морской спасательной службы.

Морской спасательный подцентр дал радиограмму всем проходящим мимо судам с просьбой вести попутное наблюдение. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Поисковые работы продолжаются, о судьбе рыбаков пока не сообщается.