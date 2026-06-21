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21 июня, 18:46

Прогулочный катер с пьяными людьми на борту затонул в Москве-реке

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Прогулочный катер с четырьмя людьми на борту затонул в Москве-реке. Судно было арендовано компанией отдыхающих. Как пишет Mash, они были пьяны.

Инцидент произошёл в канале имени Москвы в районе Старбеево — между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом. По словам очевидцев, небольшой катер якобы зацепило проходившим мимо теплоходом, после чего его буквально «затянуло» к корпусу более крупного судна.

После столкновения катер начал быстро уходить под воду. Все четверо находившихся на борту были спасены — их вытащили люди с теплохода, который проходил рядом.

В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту
В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту

Ранее в акватории Усть-Илимского водохранилища рядом с посёлком Ершово опрокинулся катер с двумя людьми на борту. Братская транспортная прокуратура также подключилась к проверке. Следственные органы Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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Николь Вербер
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