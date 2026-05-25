В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту
В Кронштадте затонула лодка с людьми. Как сообщает SHOT, судно унесло в сторону Финского залива.
По предварительным данным, в плавсредстве образовалась пробоина, из-за чего оно начало уходить под воду. Три человека, находившиеся на борту, успели надеть спасательные жилеты и выбраться на поверхность.
Очевидцы вызвали экстренные службы. На месте происшествия работают спасатели.
Ранее Life.ru рассказывал, как 19 мая на Байкале перевернулся катер с 18 людьми на борту — путешественниками из Москвы и Московской области — трагедию изначально связали с превышением допустимого числа пассажиров, а позднее выяснилось, что причиной могла стать ошибка капитана плавсредства. Экскурсию на «катере смерти» туристы купили у компании «Кристальный Байкал», владелицей которой числится 35-летняя Мария Севергина, ранее претендовавшая на должность министра туризма Бурятии.
