25 мая, 16:15

В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imagenet

В Кронштадте затонула лодка с людьми. Как сообщает SHOT, судно унесло в сторону Финского залива.

По предварительным данным, в плавсредстве образовалась пробоина, из-за чего оно начало уходить под воду. Три человека, находившиеся на борту, успели надеть спасательные жилеты и выбраться на поверхность.

Очевидцы вызвали экстренные службы. На месте происшествия работают спасатели.

Владельца перевернувшегося на Байкале «‎катера смерти» арестовали из-за гибели 5 туристов

Ранее Life.ru рассказывал, как 19 мая на Байкале перевернулся катер с 18 людьми на борту — путешественниками из Москвы и Московской области — трагедию изначально связали с превышением допустимого числа пассажиров, а позднее выяснилось, что причиной могла стать ошибка капитана плавсредства. Экскурсию на «катере смерти» туристы купили у компании «Кристальный Байкал», владелицей которой числится 35-летняя Мария Севергина, ранее претендовавшая на должность министра туризма Бурятии.

