Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 22:39

Галибаф: США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hiba Al Kallas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hiba Al Kallas

Соединённые Штаты и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. С таким заявлением выступил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф во время общения с агентством Reuters.

«Главный переговорщик Ирана по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что и США, и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана», — сказано в материале.

По его словам, дипломаты из США и Ирана выстраивают каналы связи для оперативного урегулирования проблем, с которыми могут сталкиваться суда при пересечении Ормузского пролива.

Также сообщается, что в Швейцарии окончательно согласована разморозка заблокированных иранских активов на 12 миллиардов долларов.

Москва и Тегеран обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта
Москва и Тегеран обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта

Напомним, что Тегеран рассматривает атаки Израиля на Ливан как одно из ключевых препятствий для диалога с США. В рамках подписанного в Швейцарии меморандума о взаимопонимании стороны при посредничестве Пакистана и Катара договорились создать координационный комитет по Ливану, призванный обеспечить прекращение огня, однако Тель-Авив, не будучи участником этих договорённостей, неоднократно заявлял о сохранении свободы действий для борьбы с «Хезболлой» на юге Ливана, что делает перемирие крайне хрупким.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Ливан
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar