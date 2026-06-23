Галибаф: США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана

Соединённые Штаты и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. С таким заявлением выступил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф во время общения с агентством Reuters.

«Главный переговорщик Ирана по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что и США, и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана», — сказано в материале.

По его словам, дипломаты из США и Ирана выстраивают каналы связи для оперативного урегулирования проблем, с которыми могут сталкиваться суда при пересечении Ормузского пролива.

Также сообщается, что в Швейцарии окончательно согласована разморозка заблокированных иранских активов на 12 миллиардов долларов.

Напомним, что Тегеран рассматривает атаки Израиля на Ливан как одно из ключевых препятствий для диалога с США. В рамках подписанного в Швейцарии меморандума о взаимопонимании стороны при посредничестве Пакистана и Катара договорились создать координационный комитет по Ливану, призванный обеспечить прекращение огня, однако Тель-Авив, не будучи участником этих договорённостей, неоднократно заявлял о сохранении свободы действий для борьбы с «Хезболлой» на юге Ливана, что делает перемирие крайне хрупким.