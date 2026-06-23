Экс-губернатор Омской области Бурков стал фигурантом дела о махинациях с землёй

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о причинении ущерба при продаже крупного надела земли. Фигурантом стал Александр Бурков — экс-губернатор Омской области и бывший депутат Госдумы, сообщает РБК.

По версии следствия, потерпевший — столичный предприниматель Константин Комиссовский. Он заявил, что потерял свыше 1,5 млрд рублей из-за махинаций с его участком площадью 64 гектара. Бизнесмен планировал продать эту землю Буркову за 120 млн рублей.

Сделка пошла не по плану. Спустя месяц после договорённостей на счёт ИП, оформленного на Комиссовского, пришло лишь 4,1 млн рублей. Бизнесмен утверждает, что при подписании документов его обманули и тайно изменили фигурировавшую в них сумму. Свой экземпляр соглашения он на руки так и не получил.

«При подписании договора меня ввели в заблуждение и неизвестным путём изменили сумму. [Обозначенный в документах покупателем земли] Рыков Е.П. мне обещал отправить вышеуказанный договор после регистрации, но его не отправил и не предоставил мне мой экземпляр договора», — приводит 66.ru показания потерпевшего.

Дальше территорию переоформили на ИП Романову. Это тёща бывшего высокопоставленного чиновника. Вскоре новый владелец продал актив компании «МАН» уже за 250 млн рублей.

Впоследствии большой надел раздробили на 254 маленьких. Сейчас там строят дома будущего коттеджного поселка «Карп-3».

Наиболее тревожной ситуация выглядит для нынешних покупателей земли. Комиссовский считает их положение патовым. Если первый договор признают мошенническим, все последующие сделки аннулируют, а участки вернут законному хозяину. Имущество подозреваемого уже арестовано.

Александру Буркову 59 лет. Пост губернатора Омской области он занимал в 2018-2023 годах, а с 2007 по 2017-й был депутатом Госдумы.