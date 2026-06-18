Дочь экс-главы Челябинской области успела спасти свои активы от конфискации перед банкротством семьи

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна продала свою квартиру на Пречистенке за 850 миллионов рублей незадолго до того, как в отношении её отца и брата запустили процедуру банкротства. Об этом сообщает SHOT.

Сделка прошла в ноябре 2023 года. Чуть позже в отношении Бориса Дубровского и его сына Александра была запущена процедура реализации имущества, по итогам которой они остались должны налоговой и кредиторам 1,2 миллиарда рублей. Его сын столкнулся с крахом бизнеса в России: у двух его компаний заблокированы счета, возбуждены производства ФССП на суммы 16 миллионов и 3,1 миллиона рублей.

34-летняя Анна Дубровская управляет четырьмя фирмами, и только одна из них проблемная — у завода ЖБК заблокированы счета из-за долга менее 1 миллиона рублей. В собственности девушки — BMW X5 2019 года, а Kia Seltos она отдала брату. Сама Анна Дубровская вместе с матерью живёт в Москве. У её 67-летней матери Веры Геннадьевны бизнеса нет, но в собственности квартира на Новочерёмушкинской стоимостью 76 миллионов рублей и два машино-места, передвигается она на Mercedes-Benz GLE 400 2016 года.