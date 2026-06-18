Дочь экс-главы Челябинской области успела спасти свои активы от конфискации перед банкротством семьи
SHOT: Дочь беглого экс-губернатора Дубровского сохранила недвижимость на 850 млн
Борис Дубровский. Обложка © ТАСС / Екатерина Сычков
Дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна продала свою квартиру на Пречистенке за 850 миллионов рублей незадолго до того, как в отношении её отца и брата запустили процедуру банкротства. Об этом сообщает SHOT.
Сделка прошла в ноябре 2023 года. Чуть позже в отношении Бориса Дубровского и его сына Александра была запущена процедура реализации имущества, по итогам которой они остались должны налоговой и кредиторам 1,2 миллиарда рублей. Его сын столкнулся с крахом бизнеса в России: у двух его компаний заблокированы счета, возбуждены производства ФССП на суммы 16 миллионов и 3,1 миллиона рублей.
34-летняя Анна Дубровская управляет четырьмя фирмами, и только одна из них проблемная — у завода ЖБК заблокированы счета из-за долга менее 1 миллиона рублей. В собственности девушки — BMW X5 2019 года, а Kia Seltos она отдала брату. Сама Анна Дубровская вместе с матерью живёт в Москве. У её 67-летней матери Веры Геннадьевны бизнеса нет, но в собственности квартира на Новочерёмушкинской стоимостью 76 миллионов рублей и два машино-места, передвигается она на Mercedes-Benz GLE 400 2016 года.
Напомним, Борис Дубровский, отправленный в отставку в 2019 году из-за дела о дорожном сговоре (ущерб 20 млрд рублей), сейчас в розыске, предположительно живёт в Швейцарии. Его сын Александр задержан в феврале 2025 года — на него переписали активы, включая группу «Синай» (заработала на госконтрактах более 2 млрд рублей). Против Дубровского-старшего возбуждено новое дело о взятке в 34 млн рублей.
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