С 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на кожгалантерею

В России утвердили новый ГОСТ на сумки, чемоданы и другие кожаные изделия. Документ начнёт действовать с 1 марта 2027 года.

Стандарт пришёл на смену версии 2007 года. Его поддержали семь государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, пишет ТАСС.

Документ охватывает портфели, рюкзаки, папки, футляры и другую подобную продукцию. Исключение сделано для школьных ранцев, а также кожгалантерейные изделий, предназначенных детям и подросткам.

В правилах прописана классификация, допустимые габариты, требования к безопасности, материалам и методам производства. Изготавливать вещи разрешено прошивным, клеевым, сварным, клёпаным способами, а также с помощью плетения, вязания, формования или литья.

Особое внимание уделено прочности. У дорожных рюкзаков и пляжных моделей из искусственной кожи ниточный шов должен выдерживать минимум 30 Н/см. Для жёстких чемоданов этот порог выше — 40 Н/см, а крепления ручек обязаны не рваться при нагрузке менее 400 Н.

Конструкцию тоже регламентировали. Женские повседневные, нарядные и молодёжные сумки предписано оснащать одним или двумя внутренними карманами. У чемоданов карман обязан быть минимум один, а зазор между крышкой и корпусом не должен превышать 0,4 см.

ГОСТ запрещает окрашивание смежной ткани, осыпание красителя и необработанные края. Внутренние швы подлежат обязательной отделке, а металлические пластины в портфелях нужно скрывать. В перечне недопустимых дефектов значатся трещины, следы клея, ржавая фурнитура и неработающие замки. При этом отдельные природные особенности натуральной кожи браком считаться не будут.