Чистка в разведке США: Трамп запустил сокращение «глубинного государства» через нового директора

В аппарате Национальной разведки Соединённых Штатов стартовала волна сокращений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Речь идёт об увольнениях представителей так называемого «глубинного государства» (deep state). Под этим термином понимают теневые группы внутри федерального правительства, оказывающие серьёзное влияние на политику и экономику страны.

Инициатором процесса выступил президент Дональд Трамп. Назначая Пулти временным руководителем ведомства, глава Белого дома ожидал, что тот сократит штат на сотни позиций.

К выполнению задачи новый управленец приступил без промедлений. По данным журналистов, он появился на рабочем месте на день раньше запланированного срока и первым делом запросил полный перечень персонала.

Главный удар, согласно предварительной информации, придётся на два ключевых подразделения. Наибольшее число сокращений прогнозируют в Национальном контртеррористическом центре и Центре контрразведки и безопасности.

Ранее, в начале июня, американский лидер объяснил свою позицию газете The Wall Street Journal. Трамп назвал управление директора Нацразведки, курирующее сразу 18 различных ведомств и служб, либо ненужной, либо чрезмерно раздутой структурой.

Напомним, предыдущая глава нацразведки Талси Габбард официально покинула свой пост 19 июня. Перед этим анонсировала масштабное рассекречивание документов по ряду резонансных тем, включая «гаванский синдром», пандемию CoViD-19, убийства Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга-младшего, и выборы 2020 года. Это решение вызвало неоднозначную реакцию: если официально причиной ухода называлась редкая форма рака у мужа Габбард, то ряд СМИ и критиков, включая сенатора Адама Шиффа, заявили о политизации ею своей должности и даже назвали её отставку «единственным позитивным вкладом в нацбезопасность». При этом в прессе также циркулировала информация, что к уходу Габбард могли подтолкнуть её расхождения с администрацией по иранскому вопросу и потеря доверия Белого дома.