Покинувшая свой пост директор Национальной разведки США Талси Габбард в последний день работы заявила, что в китайском городе Ухань проходили исследования, связанные с модификацией коронавирусов летучих мышей. Она обвинила бывшего руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи в сокрытии информации о финансировании подобных работ.

«Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Габбард также заявила, что американское общество должно получить полную информацию об обстоятельствах, связанных с исследованиями и происхождением вируса. Её высказывания прозвучали спустя шесть лет после начала пандемии коронавируса.

Напомним, в первые годы пандемии вопрос о лабораторном происхождении вируса оставался предметом острых дискуссий. Различные версии активно обсуждали как политики, так и представители экспертного сообщества.

Ранее Основатель Megaupload Ким Дотком (Шмиц) обвинил США в создании CoViD-19. По его словам, вирус, созданный Вашингтоном, обогатил американские компании и разрушил экономику и свободы людей.