Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 04:19

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании CoViD-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, также известный как Ким Шмитц, в соцсети Х заявил, что Правительство США несёт ответственность за создание CoViD-19. Он добавил, что вирус обогатил американские компании и разрушил экономику и свободы людей.

«Вирус CoViD-19 был создан Правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы»,заявил Дотком.

Опять летучие мыши: В Бразилии нашли вирус, похожий на COVID. Что о нём известно?
Опять летучие мыши: В Бразилии нашли вирус, похожий на COVID. Что о нём известно?

Как сообщал Life.ru, летом 2025 года российские вирусологи сообщали, что современные штаммы «омикрона» могут иметь искусственное происхождение и внедряться в геном человека. Эти выводы основываются на результатах исследования, опубликованного в июле 2025 года в рецензируемом научном журнале JMA. Кроме того, в декабре 2024 года подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал исследование. В этой работе утверждается, что коронавирус искусственно создали в лабораториях. Согласно мнению авторов исследования, ученые из Ухани проводили эксперименты и случайно выпустили вирус наружу.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar