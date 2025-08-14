«Аномалия»: Вирусолог предупредила об искусственно созданном штамме коронавируса

Современные штаммы «омикрона» могут иметь искусственное происхождение и внедряться в геном человека, предупредила вирусолог Светлана Протасова. По её словам, данные выводы подтверждаются результатами исследования, опубликованного в июле 2025 года в рецензируемом научном журнале JMA. В частности, там «омикрон BA.2.86» или «пирола» сравнивается со скачком в эволюции коронавируса.

Эксперты выяснили, что заразность этого штамма была недостаточной для доминирования, и только после мутации в вариант JN.1 «пирола» стал более заразным, что привело к всплеску инфекций. Однако данный вирус значительно отличается генетически от других вариантов «омикрона», что и привлекло внимание учёных. Подтип JN.1 практически полностью вытеснил другие линии вируса.

Доктор медицинских наук отметила, что, несмотря на мутации РНК-вирусов, скорость мутаций вируса SARS-CoV-2 остаётся относительно низкой, примерно в 23,9 раза меньше, чем у вируса гриппа А, что делает появление вариантов BA.1 и BA.2.86 особенно заметным.

«При изучении происхождения Пиролы BA.2.86 обнаружена ещё одна аномалия: его первые случаи летом 2023 года были зафиксированы сразу в разных, географически удалённых точках мира», — обратил внимание собеседница RuNews24.ru.