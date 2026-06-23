Британский дипломат в отставке Аластер Крук усомнился в том, что Европа способна создать военную архитектуру, рассчитанную на противостояние с Россией. В эфире YouTube-канала он заявил, что подобные замыслы выглядят оторванными от реального положения дел.

По его словам, в европейских столицах рассчитывают превратить Украину в «железный кулак» на линии соприкосновения с Россией и использовать её как передовой элемент ЕС и НАТО.

«Я отношусь к таким заявлениям с серьезным скепсисом. <…> Я не верю, что Европа способна выстроить военную архитектуру», — сказал Крук.

Бывший дипломат указал, что разговоры о готовности новой военной системы к 2027 или 2030 году не соответствуют масштабам задачи, поскольку создание снабжения, инфраструктуры и полноценной оборонной базы занимает гораздо больше времени.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что страны-участницы НАТО и Евросоюза готовятся к военному конфликту с РФ на рубеже 2030 года. По его словам, разница между НАТО и ЕС с военной точки зрения уже невелика. Главной задачей объединений в Брюсселе он назвал нанесение Москве стратегического поражения.