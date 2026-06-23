Прерванный началом ВОВ футбольный матч доиграли в Мурманске спустя 85 лет

В Мурманске на стадионе «Строитель» состоялся символический матч, который стал данью памяти поколению победителей. Здесь, спустя 85 лет, досрочно завершили игру, прерванную в далёком 1941 году трагической вестью о начале Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис.

В Мурманске доиграли матч, который прервало начало Великой Отечественной войны. Видео © Telegram / Губернатор Чибис

22 июня 1941 года в Мурманске торжественно открывали стадион «Пищевик» (ныне «Строитель»). В тот день на поле встретились команды «Рыбник Севера» и «Динамо», но после первого тайма игра была остановлена: игроки узнали о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Многие из них тогда ушли на фронт.

Идею восстановить историческую справедливость и доиграть второй тайм поддержали городские власти. Как рассказала РИА «Новости» председатель спорткомитета Мурманска Ирина Андреева, восхищает мужество людей, которые покинули стадион, чтобы защищать Родину. По её словам, удалось восстановить имена тех, кто ушёл на фронт.

«Константин Ерёмин, Пётр Косоуров, Семён Горшенин, Николай Кудинов, Александр Базарный, Константин Цибин… Они вышли на поле, полные азарта, а через несколько часов сменили бутсы на солдатские сапоги, чтобы защищать страну», — рассказал Чибис.

В возрождённом матче за «Рыбник Севера» выступила сборная мурманского рыбного порта. Несмотря на прохладную погоду, трибуны заполнили десятки горожан, пришедших не столько поболеть, сколько почтить память героев той войны. Сам матч стал не просто игрой, а живым уроком истории, напоминанием о связи поколений и той цене, которую заплатила страна за мирное небо.