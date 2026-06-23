Пьяный сибиряк с бензопилой напал на полицейских в Красноярском крае

В Канском округе Красноярского края полицейский применил табельное оружие против местного жителя с бензопилой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. Пьяный мужчина направился на сотрудников с работающим инструментом и угрожал им.

В дежурную часть обратилась сельская жительница, после чего на место выехала следственно-оперативная группа, которая по прибытии увидела, что из-за ограды дома появился мужчина с явными признаками опьянения. В руках он держал включённую бензопилу. Дебошир направился в сторону полицейских, выкрикивая угрозы.

Оперативник уголовного розыска несколько раз предупредил нарушителя о необходимости остановиться. Мужчина не подчинился, и сотрудник произвёл два предупредительных выстрела в воздух. После этого полицейские задержали агрессивного правонарушителя и доставили его в отдел внутренних дел Канска. Пострадавших в инциденте нет.

По факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) собран материал для проверки. Документы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.