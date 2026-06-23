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Регион
23 июня, 06:19

Судья Омар послал австрийцев «домой» во время матча с Аргентиной на ЧМ-2026

Амин Омар и нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич. Обложка © ТАСС / EPA

Амин Омар и нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич. Обложка © ТАСС / EPA

Египетский судья Амин Омар использовал систему стадионного оповещения для того, чтобы послать австрийцев «домой» во время матча с командой Аргентины на ЧМ-2026. Игра завершилась в пользу южноамериканцев со счётов 2:0.

В начале встречи арбитр отправился к монитору видеопомощников, чтобы пересмотреть момент с возможным пенальти в ворота австрийской сборной. После проверки судья вернулся на поле. К нему подошли несколько австрийских футболистов, пытаясь обсудить эпизод. Арбитр потребовал не приближаться и не вмешиваться в принятие решения.

«Go home!» — сказал Омар.

Напомним, что оба гола в ворота сборной Австрии забил Лионель Месси, установивший рекорд ЧМ по забитым мячам — 18. При это в первом тайме нападающий «Интер Майами» не реализовал пенальти.

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Тимур Хингеев
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