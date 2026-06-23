Силы ПВО сбили за ночь 143 украинских беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 143 украинских беспилотника над регионами России. Об этом утром 23 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Боевая работа велась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника по московскому времени. Дежурные расчёты пресекли попытки атаки в небе над девятью субъектами федерации и двумя морскими акваториями.

В сводке военного ведомства фигурируют Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская и Астраханская области. Кроме того, цели уничтожались над Ставропольем, Кубанью, Крымским полуостровом и Республикой Адыгея.

Часть объектов была ликвидирована на подлете со стороны моря. Речь идёт о воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Уточняется, что все сбитые цели относились к типу самолётных дронов.