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Регион
23 июня, 04:49

Силы ПВО сбили за ночь 143 украинских беспилотника над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 143 украинских беспилотника над регионами России. Об этом утром 23 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Боевая работа велась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника по московскому времени. Дежурные расчёты пресекли попытки атаки в небе над девятью субъектами федерации и двумя морскими акваториями.

В сводке военного ведомства фигурируют Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская и Астраханская области. Кроме того, цели уничтожались над Ставропольем, Кубанью, Крымским полуостровом и Республикой Адыгея.

Часть объектов была ликвидирована на подлете со стороны моря. Речь идёт о воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. Уточняется, что все сбитые цели относились к типу самолётных дронов.

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Никита Никонов
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