Силы ПВО уничтожили ракеты ВСУ, летевшие в направлении Пензенской области

Силами противовоздушной обороны Минобороны России были уничтожены вражеские ракеты, запущенные в сторону Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, предупреждение об опасности вводилось в связи с тем, что противник запустил ракеты в направлении области. Благодаря чёткой и слаженной работе расчётов ПВО угрозы удалось предотвратить. Подробности о количестве и типе уничтоженных целей не уточняются. Пострадавших и разрушений нет.

«Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны за высокую готовность к защите воздушного пространства, своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — написал Мельниченко.

Напомним, что утром 22 июня Воронеж атаковали крылатые ракеты Storm Shadow. Жители города слышали взрывы в разных районах. Сейчас на местах работают экстренные службы. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.