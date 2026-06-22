Силы ПВО уничтожили ракеты ВСУ, летевшие в направлении Пензенской области
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Силами противовоздушной обороны Минобороны России были уничтожены вражеские ракеты, запущенные в сторону Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
По его словам, предупреждение об опасности вводилось в связи с тем, что противник запустил ракеты в направлении области. Благодаря чёткой и слаженной работе расчётов ПВО угрозы удалось предотвратить. Подробности о количестве и типе уничтоженных целей не уточняются. Пострадавших и разрушений нет.
«Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны за высокую готовность к защите воздушного пространства, своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — написал Мельниченко.
Напомним, что утром 22 июня Воронеж атаковали крылатые ракеты Storm Shadow. Жители города слышали взрывы в разных районах. Сейчас на местах работают экстренные службы. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
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