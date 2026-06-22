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Регион
22 июня, 14:45

Силы ПВО уничтожили ракеты ВСУ, летевшие в направлении Пензенской области

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Силами противовоздушной обороны Минобороны России были уничтожены вражеские ракеты, запущенные в сторону Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, предупреждение об опасности вводилось в связи с тем, что противник запустил ракеты в направлении области. Благодаря чёткой и слаженной работе расчётов ПВО угрозы удалось предотвратить. Подробности о количестве и типе уничтоженных целей не уточняются. Пострадавших и разрушений нет.

«Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны за высокую готовность к защите воздушного пространства, своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — написал Мельниченко.

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Напомним, что утром 22 июня Воронеж атаковали крылатые ракеты Storm Shadow. Жители города слышали взрывы в разных районах. Сейчас на местах работают экстренные службы. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

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Наталья Афонина
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