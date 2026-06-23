Иордания проиграла Алжиру во втором туре ЧМ и лишилась шансов на выход в плей-офф

Команда Алжира вырвала победу у сборной Иордании во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на Levi's Stadium в Санта-Кларе (Калифорния) и завершилась со счётом 2:1.

Счет в матче открыли иорданцы. На 36-й минуте точный удар нанёс Низар аль-Рашдан. Однако удержать преимущество дебютантам турнира не удалось.

После перерыва африканская сборная сумела кардинально изменить ход игры. Сначала на 69-й минуте Надир Бенбуали восстановил равновесие, а решающий гол на 82-й минуте забил Амин Гуири.

Этот успех стал первым для алжирской команды на текущем мировом первенстве. Теперь в её активе 3 очка и третья позиция в квартете J.

До этого алжирцы проиграли действующим обладателям трофея аргентинцам с разгромным счетом 0:3. Южноамериканцы с 6 очками возглавляют таблицу и уже гарантировали себе место в плей-офф.

Вторую строчку по дополнительным показателям занимает команда Австрии, у которой также 3 очка. Что касается представителей Иордании, которые впервые участвуют в финальной стадии ЧМ, то они не набрали ни одного очка и лишились математических шансов на выход из группы.

В заключительном туре 28 июня Алжир встретится с австрийцами, а Иордания попробует дать бой лидерам из Аргентины. Турнир с участием 48 сборных проходит в США, Канаде и Мексике.