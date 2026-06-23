Норвегия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1998 года

Сборная Норвегии обыграла команду Сенегала со счётом 3:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча прошла 23 июня в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) на MetLife Stadium. Норвежцы впервые с 1998 года сыграют в стадии плей-офф мирового первенства.

В составе победителей голы забили Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд, оформивший дубль на 48-й и 58-й минутах. У сенегальцев отличился Исмаила Сарр, дважды поразивший ворота соперника на 53-й и 90+3-й минутах. На счету Холанда теперь 4 мяча на текущем турнире — столько же у француза Килиана Мбаппе. Единолично возглавляет список бомбардиров аргентинец Лионель Месси с 5 голами.

В 1998 году норвежцы на групповом этапе одержали одну победу и дважды сыграли вничью, а в 1/8 финала уступили команде Италии (0:1). Сборная Франции с 6 очками лидирует в группе I, столько же у норвежцев. Команды Сенегала и Ирака пока не набрали ни одного очка. В заключительном туре 26 июня норвежцы встретятся с французами, сенегальцы — с иракцами.

Ранее сборная Франции разгромила команду Ирака со счётом 3:0 в матче второго тура группового этапа и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча прошла в Филадельфии, но прерывалась во втором тайме из-за грозы — судья увёл команды с поля, и игра возобновилась спустя два часа. Килиан Мбаппе оформил дубль и догнал немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира — теперь у обоих по 16 мячей. Выше в списке лучших бомбардиров только Лионель Месси с 18 голами.