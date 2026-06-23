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23 июня, 05:57

Ночная потливость и потеря веса: Врач назвала скрытые сигналы, которые могут указывать на рак

Врач Фатьянова: Повышенная ночная потливость может быть симптомом рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Стресс, усталость, возраст — чем только мы не объясняем сбои в организме. Но за вполне безобидной на первый взгляд слабостью и ночной потливостью может прятаться злокачественный процесс. Эксперт Лаборатории «Гемотест», хирург-онколог Анастасия Фатьянова в беседе с Life.ru рассказала о «тихих» признаках, которые категорически нельзя игнорировать.

Если за несколько месяцев ушло больше 5 кг без диет, смены рациона и нагрузок — это тревожный звонок. А ночная потливость, при которой приходится менять одежду или постель, может сопровождать лимфомы и рак лёгкого

Анастасия Фатьянова

эксперт Лаборатории «Гемотест», хирург-онколог:

Помимо этого, Фатьянова перечислила другие «красные флаги»: постоянная слабость и быстрая утомляемость, долго держащаяся температура без инфекции, увеличенные лимфоузлы на шее или в паху, осиплость, стойкий кашель, кровь в моче, кале или мокроте, а также долго не заживающие ранки на коже и слизистых.

Онколог подчеркнула: каждый симптом по отдельности ещё не указывает на рак. В большинстве случаев причины куда безобиднее — от эндокринных сбоев до хронических инфекций. Но когда признаки наслаиваются или прогрессируют, откладывать визит к врачу нельзя.

Особая опасность — в привычке объяснять ухудшение самочувствия стрессом, переутомлением или возрастом. Между тем именно раннее выявление увеличивает шансы на успешное лечение в разы, напомнила специалист.

Чтобы исключить риски, пациентам могут назначить анализы крови, УЗИ, КТ или МРТ. Объём диагностики врач определяет индивидуально — бежать за всеми чеками сразу бессмысленно, но затягивать с первым шагом нельзя.

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Никита Никонов
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