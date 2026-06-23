Глава киевского режима Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистских формирований и зависит от них в своих решениях. Такое мнение бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал в эфире одного из YouTube-каналов, комментируя действия украинского руководства.

По словам Макговерна, поведение Зеленского может быть связано либо с идеологическим влиянием, либо с зависимостью от отдельных боеспособных подразделений. Он отметил, что речь идёт о формированиях, которые, по его оценке, имеют радикальные взгляды и играют заметную роль в конфликте.

«Но похоже, что он у них в долгу. И получается, что у украинского народа здесь, по сути, нет шансов», — сказал он.

Отдельно экс-аналитик ЦРУ заявил, что у Соединённых Штатов есть инструменты давления на Киев, однако они якобы используются недостаточно эффективно. Также он связал это с политикой Вашингтона и упомянул обещания, которые, по его словам, ранее озвучивались американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее под Киевом состоялась торжественная церемония перезахоронения останков второго руководителя Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник. В церемонии принял участие Владимир Зеленский, а также представители украинского руководства.

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