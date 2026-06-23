14 месяцев за решёткой: Осуждённый в Киргизии журналист Васильев вышел на свободу

Российского журналиста Виктора Васильева, которого в Киргизии признали виновным в организации наёмничества, отпустили на свободу. Об этом сообщает Mash.

41-летний африканист и политолог Васильев покинул СИЗО 12 июня, отсидев ровно 14 месяцев. После выхода на свободу, он сконцентрировался на судебной отмене высылки и возобновлении учёбы в Кыргызско-Российском Славянском университете. Диссертация, преподавательская карьера и книга-рефлексия о тюремном периоде и политических переменах — таковы его приоритеты на ближайшее будущее.

Как сообщил журналист, камеры в СИЗО были забиты под завязку. Сначала ему отказывали в выдаче книг и бумаги для записей, однако позднее сотрудники консульства привезли литературу и оформили подписку на журнал «Международная жизнь». Журналист утверждает, что на допросах к нему применяли физическое давление, чтобы выбить нужные показания. По его словам, коллеги по университету, как и его близкие, были шокированы произошедшим и на протяжении всего этого времени оказывали ему поддержку.

В разговоре с Mash Васильев подтвердил, что живёт и работает в Киргизии с 2020 года. В 2018-м он принимал участие в выборах на Мадагаскаре и сотрудничал с фирмами, связанными с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его словам, для многих специалистов в Африке это было обычной практикой, но близким партнёром Пригожина он не был.

Ранее сообщалось, что Васильев провёл в киргизском СИЗО около 11 месяцев, и местные суды постоянно продлевали его арест. По данным Mash, журналист считал своё дело сфабрикованным и связывал задержание с британскими спецслужбами. Васильев заявлял, что в заключении его пытали и давили психологически, требуя признаться в вербовке местных жителей в ряды Вооружённых сил России.