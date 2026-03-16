16 марта, 15:58

Российский журналист заявил об 11 месяцах пыток в СИЗО Киргизии и причастности MI6

Виктор Васильев. Обложка © Telegram-канал Виктора Васильева

Российский политолог, журналист и блогер Виктор Васильев уже около 11 месяцев содержится в СИЗО в Киргизии. По данным Mash, срок его ареста постоянно продлевается местными судами. Сам он утверждает, что в заключении его подвергают пыткам и психологическому давлению, требуя признаться в вербовке граждан республики в ряды ВС РФ.

Васильев считает своё дело сфабрикованным и полагает, что за задержанием стоят британские спецслужбы. Свою позицию он связывает с политической деятельностью: журналист неоднократно поддерживал действия России, из-за чего попал в санкционные списки Украины, США и Великобритании. В западных СМИ его называют «пособником ЧВК «Вагнер» и обвиняют в распространении пророссийской позиции в Африке.

Власти Киргизии настаивают, что дело не имеет политической подоплёки, однако все материалы засекречены. Местные активисты предполагают, что преследование может быть связано с Telegram-каналом Васильева, где публиковались материалы в поддержку России.

