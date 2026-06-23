Ушаков подтвердил готовность России к диалогу с ЕС

Россия сохраняет готовность к диалогу с Европейским союзом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистами в Москве.

«Готовы», — сказал он на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в Евросоюзе продвинулась работа по согласованию целей и подготовке плана действий на случай возможных переговоров с Россией. По её словам, внутри ЕС уже достигнут значительный прогресс в определении подходов к потенциальному диалогу.