Обзывал граждан «козлами» и «тварями»: глава «Укрпочты» лишился должности за длинный язык

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский может лишиться должности после серии громких скандалов. Национальный банк Украины признал его не соответствующим требованиям профессиональной пригодности и потребовал заменить руководителя в течение пяти дней.

Формальной причиной решения стали выявленные нарушения в работе госкомпании. Комитет регулятора также изучил объяснения самого топ-менеджера и пришёл к выводу, что ему не хватает знаний законодательства, понимания процессов и необходимого опыта.

Решение принято на фоне нескольких конфликтов Смилянского с украинцами в соцсетях. Ранее он назвал «козлами» граждан, которые критиковали его зарплату в размере около 970 тысяч гривен в месяц.

Глава компании заявлял, что приносит больше пользы ВСУ, поскольку много зарабатывает и, соответственно, платит больше налогов. До прихода на госслужбу, по его словам, его доход был ещё выше.

Другой скандал разгорелся после обвинений в нецелевом расходовании средств на смену логотипа «Укрпочты». В ответ на критику пользовательницы Смилянский написал: «Ну если мы воруем, то вы шлюха. У меня столько же улик сколько у вас, а обижать всегда прикольнее чем что-то хорошее говорить. Так что мы воры — вы шлюха. 1-1».

Позже он не стал извиняться и заявил, что оскорбление было адресовано не женщине, а «какой-то твари», пола которой он якобы не заметил.

Теперь «Укрпочта» должна за пять дней найти руководителя, который будет соответствовать требованиям регулятора.