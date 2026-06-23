Вышел из машины и погиб: На МКАД водителя «Мерседеса» сбило насмерть проезжавшее мимо авто
Грузовик насмерть сбил мужчину, вышедшего из сломавшегося авто на МКАД
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На 39-м километре внешней стороны МКАД, вблизи района Ясенево, произошло ДТП с летальным исходом. Информация о случившемся была предоставлена пресс-службой прокуратуры города Москвы.
Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля Mercedes-Benz был вынужден остановиться по причине технической неисправности и покинул салон транспортного средства. В этот момент он был сбит другим участником движения, управлявшим автомобилем Hyundai. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.
Ранее в Крыму произошло ДТП на трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
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