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23 июня, 08:55

Вышел из машины и погиб: На МКАД водителя «Мерседеса» сбило насмерть проезжавшее мимо авто

Грузовик насмерть сбил мужчину, вышедшего из сломавшегося авто на МКАД

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На 39-м километре внешней стороны МКАД, вблизи района Ясенево, произошло ДТП с летальным исходом. Информация о случившемся была предоставлена пресс-службой прокуратуры города Москвы.

Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля Mercedes-Benz был вынужден остановиться по причине технической неисправности и покинул салон транспортного средства. В этот момент он был сбит другим участником движения, управлявшим автомобилем Hyundai. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.

ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб человек
ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб человек

Ранее в Крыму произошло ДТП на трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

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Наталья Демьянова
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