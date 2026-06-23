«Голос Бразилии» установил рекорд: Комментатор Буэно попал в Книгу Гиннесса за 148 матчей ЧМ

Бразильский спортивный комментатор Гальвао Буэно вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, став рекордсменом по количеству проведённых телетрансляций матчей мужских чемпионатов мира по футболу. Достижение было официально зафиксировано во время чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

На счету Буэно оказалось 148 матчей мировых первенств, которые он прокомментировал за свою карьеру. Этот показатель стал лучшим среди всех футбольных комментаторов в истории. Путь к рекорду растянулся почти на полвека. Первый эфир журналист провёл 2 июня 1978 года во время чемпионата мира в Аргентине. Подтверждение нового достижения состоялось 19 июня 2026 года. Юбилейной для него стала 148-я трансляция матча между сборными Бразилии и Гаити.

За карьеру Буэно работал на 13 или 14 чемпионатах мира. Официальный сертификат Guinness World Records 75-летнему комментатору вручили в Майами. Более четырёх десятилетий он был одним из главных голосов бразильского телеканала Globo, а нынешний мировой форум освещает уже в эфире телеканала SBT.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Австрии. Аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу со счётом 2:0, а капитан оформил дубль. Несмотря на то что уже на девятой минуте форвард не реализовал пенальти, впоследствии ему удалось дважды поразить ворота соперника.