Москва рассматривает недавние события вокруг Еревана как целенаправленную атаку на интеграционные объединения, в которые входит Российская Федерация. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков во время форума «Примаковские чтения».

«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть», — подчеркнул Ушаков.

Данная риторика указывает на то, что Москва видит в текущем политическом курсе Армении прямое влияние извне. Цель таких манипуляций — разрыв экономических и политических связей на постсоветском пространстве.