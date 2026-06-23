Кремль поставил точку в вопросе визита Пашиняна в Москву
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В Кремле прокомментировали потенциальную поездку Никола Пашиняна в столицу России. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил прессе, что на текущий момент какой-либо определённости по данному вопросу не существует.
Представитель администрации президента ответил на вопрос журналистов о возможных сроках прибытия главы правительства Армении максимально лаконично.
«Нет пока, нет», — констатировал государственный деятель.
Ранее в СМИ активно обсуждались слухи о грядущих дипломатических контактах на высшем уровне. Однако официальные лица пока не подтверждают планы по организации мероприятия.
Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы, на которых избирались депутаты сроком на пять лет. Оппозиция неоднократно заявляла о грубом вмешательстве властей в избирательный процесс и деятельность Центризбиркома. Блок «Сильная Армения» настаивает на проведении новых выборов либо назначении второго тура. Помимо партии Пашиняна в законодательный орган проходят две оппозиционные силы: «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.
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