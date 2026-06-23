Twitch перестал показывать трансляции в России — сайт открывается, а видео нет

Российские пользователи стримингового сервиса Twitch столкнулись с массовыми проблемами при попытке загрузить прямые трансляции. Первые сообщения о сбоях начали появляться в социальных сетях в ночь на 23 июня около 1:00 по московскому времени.

По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более двух тысяч жалоб. Сбои затронули несколько регионов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Пензенскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Самарскую области.

Пользователи отмечают, что сайт и чат продолжают работать, но при попытке запустить стрим появляется ошибка 2000, означающая сбой соединения между плеером и сервером трансляции.

Официальных комментариев от представителей Twitch на момент публикации не поступало.

А ранее уже фиксировался масштабный сбой, затронувший YouTube, Google и Cloudflare сразу во многих странах. По данным Downdetector, больше всего жалоб тогда пришлось на видеохостинг — около 332 тысяч обращений. Проблемы наблюдали пользователи в США и нескольких европейских странах, а перебои в работе Google, включая чат-бот Gemini, отмечали в Болгарии, Гонконге, Индии, Кении и других государствах.