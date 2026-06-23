На Кубани грузовик врезался в «Газель» с детьми, семеро пострадали

На трассе Краснодар — Кропоткин грузовик Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газель», в котором находились пассажиры, включая детей. По данным регионального МВД, в результате ДТП пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних.

Авария с микроавтобусом «ГАЗель». Видео © МВД по Краснодраскому краю

Отдельно отмечается, что в салоне микроавтобуса находились 12 человек при рассчитанной вместимости шесть мест — транспорт был существенно перегружен. После столкновения пострадавших доставили в медицинские учреждения, врачи оценивают характер и тяжесть полученных травм. Обстоятельства выезда грузовика на встречную полосу сейчас устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Life.ru писал, что ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб один человек. Авария случилась на 59-м километре трассы в районе деревни Давыдковское. По предварительным данным, один грузовик столкнулся с другим в попутном направлении, после чего в инцидент попали несколько легковых машин.