При ракетной атаке ВСУ на Алексеевку на Белгородчине загорелось предприятие

Несколько муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ. В результате обстрела в Алексеевке произошло возгорание на территории предприятия. Об этом сообщили в оперштабе по региону.

«Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилёта боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчётами», — говорится в сообщении.

В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский при детонации дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Он получил слепое осколочное ранение височной области, медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался. Также повреждён микроавтобус.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дроны повредили окна, крыши, фасады, заборы двух частных домов и двух надворных построек. Ещё одно домовладение полностью уничтожено огнём. В Шебекино дрон атаковал микроавтобус, транспорт получил повреждения, также посечены остекление и фасад частного дома. В Грайвороне после детонации беспилотников повреждены окна коммерческого объекта и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось об атаке FPV-дрона ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В результате удара был повреждён коммерческий объект, а также пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения лица и руки. Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2 Белгорода.