Модели с огоньком: Шурыгина и Холод арестованы, силовики ищут остальных актрис для взрослых Оглавление Силовики пришли за откровенным контентом Первые под арестом: Шурыгина, Холод, Кричкер Путь Дианы Шурыгиной: от скандала до ареста Настя Холод: от провинции до элитной жизни Людвиг Кричкер: продюсер, немец, стендапер, фигурант В России силовики взялись за блогеров, зарабатывающих на откровенном контенте. Уже возбуждены уголовные дела против онлифанщиц Дианы «На донышке» Шурыгиной и Насти Холод, а также их продюсера Людвига Кричкера. Подробно — на Life.ru. 23 июня, 21:20 Первые блогеры с контентом для взрослых уже под домашним арестом. Кто следующий? Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / skrotov, © VK / Anastasia Kholod, Шурыгина Диана

Силовики пришли за откровенным контентом

По сведениям канала «База», в нашей стране готовится волна проверок моделей с площадок и сервисов для взрослых. Правоохранители уже начали активно анализировать страницы российских блогерш на предмет контента 18+.

Установить данные девушек будет просто, хотя бы из-за недавних утечек. Так, по даркнету давно гуляет скомпилированная база данных 340 млн пользователей одной из крупных площадок, причём речь и об авторах, и об их подписчиках.

Напомним, что в России без VPN уже давно недоступны многие популярные мировые сайты для взрослых.

Первые под арестом: Шурыгина, Холод, Кричкер

Буквально за неделю в июне 2026 года появилось три фигуранта: 27-летняя Диана Шурыгина, в представлениях не нуждающаяся, 24-летняя актриса для взрослых Настя Холод и их продюсер 30-летний Людвиг Кричкер. Они специализировались на съёмках откровенных роликов.

Всех троих обвинили в незаконной съёмке, обороте откровенного контента группой лиц (ст. 242 УК РФ, ч. 3, п. а) и отправили под домашний арест. Им грозит до 6 лет тюрьмы. Также проведены обыски в квартирах подозреваемых: вскоре следствие может получить доступ к более широкой базе российских моделей, продвигающих контент для взрослых.

Не исключено, что будет возбуждена и административка, но уже по статье о пропаганде экстремистских движений. А это до 5 млн рублей штрафа.

Дело рассматривает Троицкий районный суд Москвы. Интересно, что в электронной судебной картотеке имеются материалы по Холод и Кличкеру, но не по Шурыгиной.





Путь Дианы Шурыгиной: от скандала до ареста

Life.ru уже подробно писал про Диану Шурыгину (после замужества Шлянина). Она прославилась в 17-летнем возрасте после выпуска шоу «Пусть говорят», где обвинила в изнасиловании 21-летнего Сергея Семёнова. Девушка утверждала, что была трезвой и выпила буквально «на донышке». Резонанс вышел огромный. Семёнов, по его словам, не знал, что она несовершеннолетняя, и настаивал, что всё было по взаимному согласию. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до трёх лет и трёх месяцев. В итоге он вышел из колонии по УДО через год и два месяца. Жизнь самой Шурыгиной с тех пор кардинально изменилась. Последнее время она жила на Бали.

По слухам, свои услуги в качестве адвоката Шурыгиной уже предложил Семёнов, тот самый, который отсидел из-за неё в тюрьме.

Диана Шурыгина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Настя Холод: от провинции до элитной жизни

Настоящее имя Насти Холод — Анастасия Овсянникова. Она родом из Хабаровска, родители из простых. Выросла в пригородном селе, недолго жила во Владивостоке, училась в техникуме, подрабатывала в фитнесе, массаже и промо. На старых фото это обычная провинциальная девчонка, даже не самая эффектная среди подруг.

Пару лет назад Овсянникова зарегистрировала ИП в сфере продажи одежды. Известно, что в этот бизнес она попала, став моделью нижнего белья. Со временем образы становились горячее. Вскоре девушка начала продавать откровенный контент через Telegram: месячная подписка стоит 3,5 тысячи рублей. Позже Настя сделала страницу в сервисе платных подписок: там у нее 300 подписчиков, которые платят за её контент по 58 долларов в месяц. Также появилась её страница на похожем сервисе: там у неё свыше 2700 подписчиков, которые платят от 10 до 199 долларов в месяц в зависимости от откровенности контента.

Настя Холод Овсянникова. Фото © VK / Anastasia Kholod

В её соцсетях сплошные атрибуты красивой жизни: путешествия, дорогие украшения и изысканные интерьеры. Много времени она проводила на Бали, во Вьетнаме и в Таиланде.

Людвиг Кричкер: продюсер, немец, стендапер, фигурант

Менеджер девушек Людвиг Кричкер является гражданином Германии с российским паспортом. Он человек-оркестр. Помимо продюсирования моделей был стендапером, в чьих выступлениях звучали шутки на острые исторические темы. Ещё он оказывал услуги российским релокантам по оформлению вида на жительство (ВНЖ) и постоянного места жительства (ПМЖ) в европейских странах.

— Русский немец, жил в Европе 6 лет и вернулся в Россию, играл в кино и рекламе в Австрии, снимался в роли нациста. Бывший бодибилдер, фитнес-тренер, умею изображать различные акценты, могу делать различные голоса и звуки, озвучивал мультики. Занимаюсь стендапом, выступаю, — так себя представил Людвиг Кричкер на площадке для начинающих актёров.

Людвиг Кричкер. Фото © Youtube / LUDWIG LIVE

Отец Людвига, Давид Кричкер, был председателем Национально-культурной автономии российских немцев Свердловской области. Также родитель руководил «Черемшанским шпалозаводом». Ещё работал главным специалистом юридического отдела в областном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По мнению екатеринбуржцев, Кричкер-старший мог быть идейным вдохновителем строительства Лютеранской кирхи в Екатеринбурге. После протестов местных строительство перенесли из парка в другое место. Именно тогда стало известно, что его сын, Людвиг, увлекается спорной символикой. Он сам выложил соответствующие посты в соцсетях. Сейчас они удалены, но остались в кэше.

Авторы Пётр Егоров