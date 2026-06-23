Роскомнадзор открестился от блокировки Twitch

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к Twitch в России. По данным пресс-службы ведомства, никаких блокировок платформы не осуществляется.

«РКН не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch», — говорится в сообщении.

Ранее российские пользователи Twitch столкнулись с массовыми проблемами при попытке загрузить прямые трансляции. За сутки было зафиксировано более двух тысяч жалоб. Сбои затронули несколько регионов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Пензенскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Самарскую области.