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Регион
23 июня, 15:03

Путин пожелал Виталию Королёву успехов во главе «Тверской губернии» и на выборах

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к врио губернатора Тверской области Виталию Королёву и пожелал ему удачи в работе и на выборах.

Глава государства отметил, что Тверская область — один из старейших регионов страны с богатой историей и хорошими перспективами развития. Он подчеркнул, что территория имеет важное значение и обладает потенциалом для дальнейшего роста.

Отдельно Путин напомнил, что у Королёва в день совещания день рождения, и поздравил его с праздником. По словам президента, с пожеланиями к нему уже присоединились коллеги, присутствующие на встрече.

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Ещё в прошлом году Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий указ был подписан после того, как прежний глава региона Игорь Руденя перешёл на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. До назначения Королёв занимал пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Его переход в региональное руководство стал частью кадровых изменений в системе госуправления.

Виталий Королёв является выпускником четвёртого потока «школы губернаторов» — программы подготовки управленческого резерва. Она действует с 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и предназначена для подготовки будущих региональных руководителей.

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Николь Вербер
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