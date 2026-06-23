«Архангельскому Чикатило» добавили почти 10 лет за убийства времён СССР

Осуждённому на пожизненный срок «Архангельскому Чикатило» Сергею Шипилову назначили 9 лет 11 месяцев лишения свободы за преступления, совершённые в 1989–1990 годах. Об этом рассказали в пресс-службе Ломоносовского суда Архангельска.

Пожизненно осуждённому маньяку из Архангельска добавили срок за преступления 1989 года. Видео © VK/ Ломоносовский районный суд г.Архангельска

По данным суда, новые установленные преступления относятся к самым ранним в его биографии. Речь идёт об убийствах трёх женщин, совершённых с особой жестокостью. Следствие установило, что жертвами стали молодые женщины, а преступления сопровождались насилием.

Сам осуждённый признал вину и сотрудничал со следствием. С учётом всех ранее вынесенных решений окончательным наказанием для Шипилова остаётся пожизненное лишение свободы. Он был осуждён за серию тяжких преступлений в 2000 году. Позже, в 2016-м, ему также добавляли срок по ранее выявленным эпизодам.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Архангельский Чикатило» просил об УДО спустя 28 лет колонии. Однако позже ФСИН опроверг эту информацию, а также данные о том, что Шипилов находится в колонии «Чёрный дельфин».